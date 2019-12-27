Уряд ініціює пілотний проєкт Фонду енергоефективності за участю муніципалітетів — Бабак

Уряд ініціює запуск пілотного проєкту Фонду енергоефективності за активною участю муніципалітетів.

Про це було сказано під час засідання Ради розвитку громад та територій під головуванням Президента України Володимира Зеленського, повідомила пресслужба уряду.

«Фонд енергоефективності, який почав діяти у вересні цього року, напряму працює з ОСББ, які хочуть робити термомодернізацію будинків. На ці цілі з Державного бюджету України вже передані кошти і, з урахуванням бюджету наступного року та допомоги ЄС та Уряду Німеччини, Фонд матиме 6,8 млрд грн на ґранти для ОСББ. Наразі на участь в програмах Фонду подали заявки близько 18 ОСББ. Переважно це великомасштабні проекти, вартість яких становить від 7 до 10 млн грн. Але ми бачимо доволі низький темп освоєння коштів, який свідчить, що може виникнути ситуація, коли бюджетні кошти на програми є, але вони не будуть використані. Ми не можемо собі такого дозволити», — пояснює Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак.

Тому Уряд ініціює надання можливості муніципалітетам долучитись до співпраці ОСББ з Фондом енергоефективності.

«Міста могли би створити нове комунальне підприємство чи визначити вже діюче комунальне підприємство, яке би допомагало ОСББ подавати заявки до Фонду, адмініструвати ці проекти і, найголовніше, брати на себе кредити в банку під муніципальні гарантії», — зазначає Міністр.

«При цьому для нас надзвичайно важливо, щоб була дотримана прозорість процедур, за якими сьогодні працює фонд з ОСББ. Тобто, співвласники повинні самостійно визначитись чи хочуть вони брати участь в програмі фінансування, вибрали проекти, які їм потрібні для будинку, погодили заходи, які будуть реалізовані в їхніх будинках, прийняли рішення щодо погодження кошторису виконання робіт в будинку. А проходження всіх адміністративних бюрократичних процедур взяло б на себе комунальне підприємство. Впровадження заходів з термомодернізації також має відбуватись через прозорі механізми, можливо через ПРОЗОРРО, які б могли здійснювати субпідрядні організації комунального підприємства або самі комунальні підприємства.

Раніше «Термінал» писав, асоціація міст України за підтримки Уряду Німеччини розпочинає новий всеукраїнський проєкт із розбудови мереж енергоменеджерів, що направлений на зниження енергоспоживання громадами усіх рівнів. Про це стало відомо на першій установчій зустріч мережі енергоменеджерів.