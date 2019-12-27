ВДЕ забезпечили 43% споживання електроенергії в Німеччині у 2019 році — попередні дані

Союз енергетичного і водного господарства (BDEW), найбільша організація, що об’єднує практично всі підприємства електроенергетики та газові галузі Німеччини, і Центр досліджень в області сонячної енергетики та водню Баден-Вюртемберг (ZSW) опублікували попередню статистику виробництва і споживання електроенергії в Німеччині у 2019 році.



Про це пишуть ЕлектроВісті.

Частка ВДЕ в валовому споживанні електроенергії в країні досягла рекордних 43%. У минулому році вона склала 38,2%.

На наведеному графіку 1) показана траєкторія, необхідна для досягнення цілей, зафіксованих в поточній редакції EEG, німецького Закону про ВДЕ (80% у 2050 р); 2) позначена мета — 65% ВДЕ до 2030 року, встановлена ​​в «Програмі захисту клімату»; і зазначено фактичний розвиток. Як ми бачимо, поточний розвиток випереджає темпи, необхідні для досягнення встановлених в Законі цілей.

В цілому на основі відновлюваних джерел енергії було вироблено понад 244 мільярдів кіловат-годин. Найбільша питома вага у наземної вітроенергетики — майже 104 мільярди кіловат-годин (2018 рік: 90,9 млрд кВт*ч). Фотоелектричні сонячні системи виробили близько 45 млрд кВт*год (2018 рік: 44,0 млрд кВт*год). За ними йде біомаса з майже 45 млрд кВт*год. Офшорна вітроенергетика відзначилася найвищими темпами зростання — майже 25 відсотків — понад 24 млрд кВт * год (2018 рік: 19,5 млрд кВт * год). Вироблення ГЕС склала 21 млрд кВт * год (2018 р: 17,9 млрд кВт * год).

Вимірювання частки відновлюваних джерел енергії в валовому споживанні електроенергії є поширеним методом розрахунку, зазначає BDEW. Він відповідає європейським вимогам і цільовим показникам федерального уряду по розширенню використання відновлюваних джерел енергії. Валове споживання електроенергії охоплює всю систему електропостачання в країні.

Іншим варіантом може бути вимір частки відновлюваних джерел енергії в валовому виробленні електроенергії. Вона включає загальну кількість електроенергії, виробленої в Німеччині, включаючи експорт. При такому підході частка відновлюваних джерел енергії у 2019 році складе близько 40 відсотків.

Попри вражаючі успіхи в розвитку ВДЕ, без рішення нинішніх проблем розвитку вітроенергетики, а також без подальшого прогресу в розширенні сонячної енергетики довгострокові цілі федерального уряду з розвитку відновлюваних джерел енергії знаходяться під загрозою, відзначає організація.

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