Всі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі — Гончарук

В Україні вже демонтовано 46 незаконних АЗС та вилучено 1,3 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних проваджень.

Про це повідомила пресслужба уряду.

«В Україні існує проблема нелегальних автозаправних станцій. Нещодавно дав доручення Державній фіскальній службі разом із правоохоронними та іншими органами контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему. Станом на сьогодні вже закрили 46 таких АЗС. І робота в цьому напрямку активно триває. Всі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він додав, що 31 суб’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

Нагадаємо, що тема нелегального ринку пального — одна з актуальних проблем, над вирішенням якої працює Уряд. Її також обговорювали представники українських мереж АЗС на нараді з Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня.

Під час зустрічі з Главою держави також обговорювалось питання зниження цін на пальне через зміцнення курсу гривні. Мова йде, зокрема, про зниження реальної ціни на табло, замість традиційного збільшення акційних пропозицій в мережевих програмах лояльності.

Читайте в «Терміналі», днями Президент Володимир Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на пальне, оскільки гривня стабільно зміцнюється на валютному ринку. Після цього мережеві компанії знизили цифри на стелах. Директор ТНЦ » Псіхєя» Сергій Сапєгін прокоментував ситуацію в ефірі Першого Ділового телеканалу.

«Ціни знизились, але не варто пов’язувати цю тенденцію тільки із зустріччю Президента із операторами. На ціну пального має впливати і курс гривні відносно інших валют, і закупівельні ціни, і купівельна спроможність споживачів. Взагалі, існує досить багато факторів, які впливають на ціну пального,»- сказав експерт.