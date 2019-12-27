Запрошення на семінар «Ліга антитрасту» — «Публічні закупівлі. Лайфхаки»

ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» запрошує 29 січня 2020 року взяти участь у першому семінарі освітнього проекту «Ліга антитрасту» — «Публічні закупівлі. Лайфхаки».
До участі у заході запрошуються члени ТПП України з огляду на розвиток ринку публічних закупівель та необхідності захисту комерційних інтересів компанії у відносинах з підприємствами-монополістами.
Експерти, які створюють практику, поділяться знаннями та навичками.
Загребельська Агія, Артеменко Анна, Ніколов Юрій, Смирнов Микола, Лісовська Тетяна…і це ще не весь перелік спікерів, які 29 січня 2020 року розкажуть Вам:
- як підготувати переможну тендерну пропозицію;
- як захистити свої права в органі оскарження від порушень нечесного замовника;
- як домогтись покарання конкурентів-змовників;
- як побудувати комунікацію з четвертою гілкою влади, вплив якої сьогодні важко переоцінити;
- які ІТ-інструменти допоможуть Вам оптимізувати ресурси та зекономити час;
- які європейські практики впроваджуються в Україні;
- яке майбутнє для закупівельної сфери готують державні стейкхолдери.
Про захід детальніше за посиланням: http://antitrust.nashigroshi.org
Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6, Mercure Kyiv Congress Hotel.
З приводу придбання квитків, звертайтесь, будь-ласка, за наступними контактами:
Телефони: +38 (044) 561 – 60 – 40; + 38 (067) 468 – 60 – 40
Е-mail: league.antitrust@gmail.com