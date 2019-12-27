Запрошення на семінар «Ліга антитрасту» — «Публічні закупівлі. Лайфхаки»

Обновлено: Декабрь 27, 2019. Тэги: , , , ,

Запрошення на семінар «Ліга антитрасту» — «Публічні закупівлі. Лайфхаки»

ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» запрошує  29 січня 2020 року взяти участь у першому семінарі освітнього проекту «Ліга антитрасту» — «Публічні закупівлі. Лайфхаки».

До участі у заході  запрошуються члени ТПП України з огляду на розвиток ринку публічних закупівель та необхідності захисту комерційних інтересів компанії у відносинах з підприємствами-монополістами.

Експерти, які створюють практику, поділяться знаннями та навичками.

Загребельська Агія, Артеменко Анна, Ніколов Юрій, Смирнов Микола, Лісовська Тетяна…і це ще не весь перелік спікерів, які 29 січня 2020 року розкажуть Вам:

  • як підготувати переможну тендерну пропозицію;
  • як захистити свої права в органі оскарження від порушень нечесного замовника;
  • як домогтись покарання конкурентів-змовників;
  • як побудувати комунікацію з четвертою гілкою влади, вплив якої сьогодні важко переоцінити;
  • які ІТ-інструменти допоможуть Вам оптимізувати ресурси та зекономити час;
  • які європейські практики впроваджуються в Україні;
  • яке майбутнє для закупівельної сфери готують державні стейкхолдери.

Про захід детальніше за посиланням: http://antitrust.nashigroshi.org

Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6, Mercure Kyiv Congress Hotel.

З приводу придбання квитків, звертайтесь, будь-ласка, за наступними контактами:

Телефони: +38 (044) 561 – 60 – 40; + 38 (067) 468 – 60 – 40

Е-mail: league.antitrust@gmail.com

 

Автор:

(Всего статей: 7467)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: