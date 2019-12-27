«Зелена» електроенергія продаватиметься через електронні аукціони Prozorro

Кабінет міністрів перевів «зелену» електроенергію на електронний аукціон Prozorro.Продажі.

Про це Telegram повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, це буде стимулювати виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити вартість на «чисту» енергію.

«Плануємо перші «зелені» аукціони на березень», — повідомив Гончарук.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження «зелених» тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

«Термінал» писав, 49 народних депутатів підготували подання до Конституційного Суду, щодо визнання неконституційними законодавчих положень в яких йдеться про «зелені тарифи». Копія подання є у розпорядженні ЕП. Мова йде про низку положень в законах «Про альтернативні джерела енергії» та «Про ринок електричної енергії». Повідомляється, що подання вже готово, але його ще не відправили до КС.