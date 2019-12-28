2019-12-28: В рознице отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 декабря 2019 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.16% (-4.0 коп/л) до 26.01 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.19% (-5.0 коп/л) до 27.53 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.17% (-4.0 коп/л) до 26.88 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 декабря 2019 г. немного подешевел на 0.0% (-1.0 коп/л) до 12.62 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.01
|21.00
|-0.16
|-3.52
|Бензин А-95 евро
|27.53
|23.50
|-0.19
|-3.50
|Дизельное топливо Евро
|26.88
|22.13
|-0.17
|-3.32
|Сжиженный газ
|12.62
|11.15
|-0.05
|0.11
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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