2019-12-28: В рознице отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 декабря 2019 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.16% (-4.0 коп/л) до 26.01 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.19% (-5.0 коп/л) до 27.53 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.17% (-4.0 коп/л) до 26.88 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 декабря 2019 г. немного подешевел на 0.0% (-1.0 коп/л) до 12.62 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 26.01 21.00 -0.16 -3.52 Бензин А-95 евро 27.53 23.50 -0.19 -3.50 Дизельное топливо Евро 26.88 22.13 -0.17 -3.32 Сжиженный газ 12.62 11.15 -0.05 0.11

Для справки :

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