2019-12-28: Закарпатская область — лидер недельного снижения цен на ДТ

Обновлено: Декабрь 28, 2019. Тэги: , , , , , , ,

2019-12-28: Закарпатская область — лидер недельного снижения цен на ДТ

На неделе с 21  по 28 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое больше  изменение стоимости наблюдалось на АЗС Закарпатской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Закарпатская область заняла 13-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (26,4 грн/л), Волынской (26,48 грн/л) и Киевской (26,61 грн/л) областях.

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Снижение средней розничной цены на ДТ в Закарпатской области за неделю составило 1,17 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 26,86 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Закарпатской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 1,58 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 3 и 4 декабря составляла 28,44 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ  водители региона могли на заправках таких брендов:

  • БРСМ-Нафта (24.31)
  • UPG (24.4)
  • Укр-Петроль (24.4)
  • Chipo (25.0)
  • SUN OIL (25.99)
  • AMIC  (26.19)
  • BVS (26.29)
  • Укрнафта (27.0)
  • ANP (27.0)
  • Авиас Плюс (27.0)

Розничные цены на ДТ на заправках Закарпатской области колебались в диапазоне от минимальных 23,99 грн/л. до максимальных 29,49 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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