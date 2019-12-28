2019-12-28: Закарпатская область — лидер недельного снижения цен на ДТ

На неделе с 21 по 28 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Закарпатской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Закарпатская область заняла 13-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (26,4 грн/л), Волынской (26,48 грн/л) и Киевской (26,61 грн/л) областях.

Снижение средней розничной цены на ДТ в Закарпатской области за неделю составило 1,17 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 26,86 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Закарпатской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,58 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 3 и 4 декабря составляла 28,44 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

БРСМ-Нафта (24.31)

UPG (24.4)

Укр-Петроль (24.4)

Chipo (25.0)

SUN OIL (25.99)

AMIC (26.19)

BVS (26.29)

Укрнафта (27.0)

ANP (27.0)

Авиас Плюс (27.0)

Розничные цены на ДТ на заправках Закарпатской области колебались в диапазоне от минимальных 23,99 грн/л. до максимальных 29,49 грн/л.