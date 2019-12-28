Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции до $20 млрд за счет новых проектов SOCAR

Обновлено: Декабрь 28, 2019. Тэги: , ,

Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции до $20 млрд за счет новых проектов SOCAR

Азербайджанские инвестиции в экономику Турции превышают $17 млрд, их объем благодаря реализации новых проектов увеличится до $20 млрд.

Об заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет АНГИ.

«У нас прекрасные результаты в плане взаимных инвестиций. Азербайджан на сегодня инвестировал в турецкую экономику свыше $17 млрд, Турция вложила в экономику Азербайджана более $12 млрд. У компании SOCAR есть новые планы и проекты. После их реализации азербайджанские инвестиции в экономику Турции достигнут $20 млрд», — цитирует его АНГИ.

Президент отметил, что «только очень близкие страны могут вкладывать инвестиции в таких объемах».

Глава государства также подчеркнул, что в 2019 году одним из важных событий стало завершение строительства газопровода TANAP, через который азербайджанский газ будет поставляться в Европу.

«Я уверен, что в следующем году будет запущен Южный газовый коридор, и наш совместный гигантский проект будет завершен», — сказал Алиев.

Читайте в «Терминале»еще, запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) откроет большие возможности для транспортировки азербайджанского газа в Турцию и Европу. Об этом заявил  профессор университета им. Йылдрыма Беязыта, ведущий турецкий эксперт Салих Йылмаз. По мнению турецкого аналитика, вместе с тем, открытие TANAP укрепит энергетическую безопасность Турции.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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