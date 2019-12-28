Panasonic презентувала інновації для використання нового джерела енергії

Обновлено: Декабрь 28, 2019. Тэги: , ,

Panasonic презентувала інновації для використання нового джерела енергії

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе сказав: «Японія буде приймати на себе управління епохальними інноваціями, такими, як створення водневого суспільства, що допомагає захистити навколишнє середовище і сприяє зростанню економіки».

Про це розповідають ЕлектроВісті.

Країна прагне створити глобальний ланцюг з постачання водню, а також створити великий ринок для його збуту до 2030 року. Проектувальники прогнозують випуск 800 000 автомобілів, що працюють на водні, і п’яти мільйонів термоелектричних генераторів для приватних будинків.

Для реалізації національної стратегії великі корпорації вже почали впроваджувати в життя свої інновації. Так, компанія Panasonic нещодавно представила перший в світі термоелектричний генератор для приватних будинків, який не відокремлює водень з газу, а саме з чистого водню виробляє електроенергію і гарячу воду.

Новий термоелектричний генератор надійде на ринок в рамках масштабного проєкту: під час реконструкції спортивного селища для Літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо частина з 4 000 квартир отримає свої власні термоелектричні генератори, а весь житловий квартал додатково буде оснащений парком термоелектричних генераторів потужністю 30 кіловат.

Крім цього, Panasonic вже побудувала водневу заправну станцію «H2 Kusatsu Farm», розташовану в місті Кусацу. Вона виробляє чистий водень. Його можна стабільно постачати, а також легко транспортувати і зберігати протягом тривалого часу. Завдяки цим характеристикам, а також ефективному використанні в поєднанні з іншими поновлюваними джерелами енергії, наприклад, сонячної, гідро- і вітрогенерації, водень викликає глобальний інтерес як потенційне джерело енергії нового покоління для декарбонізованого суспільства.

Японія активно масштабує стратегію на інші країни. Паливні елементи Panasonic і компанії Viessman використовуються в Німеччині і Великобританії ще з 2014 року. В цілому, зараз ведуться переговори із 7 європейськими країнами про подальше використання водню, як нового джерела альтернативної енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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