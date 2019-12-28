Уряд схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом»

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди з врегулювання судових претензій Антимонопольного комітету України до російського ПАТ «Газпром».



Про це йдеться в оприлюдненому урядовому розпорядженні №1372-р від 27 грудня.

«Схвалити проект мирової угоди у справі за позовом публічного акціонерного товариства “Газпром” до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), справа ПТС № 2019-10″, — йдеться у тексті документа.

Також уряд уповноважив міністра юстиції Дениса Малюську на підписання цієї мирової угоди.

Читайте в «Терміналі», 27 грудня 2019 р НАК «Нафтогаз України» підтверджує отримання від ПАТ «Газпром» 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. Таким чином, сумарно за результатами транзитного арбітражу Нафтогаз отримав від Газпрому 5 млрд дол.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу. Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року.