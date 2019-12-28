Уряд схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом»

Обновлено: Декабрь 28, 2019. Тэги: , , , , ,

Уряд схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом»

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди з врегулювання судових претензій Антимонопольного комітету України до російського ПАТ «Газпром».

Про це йдеться в оприлюдненому урядовому розпорядженні №1372-р від 27 грудня.

«Схвалити проект мирової угоди у справі за позовом публічного акціонерного товариства “Газпром” до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), справа ПТС № 2019-10″, — йдеться у тексті документа.

Також уряд уповноважив міністра юстиції Дениса Малюську на підписання цієї мирової угоди.

 Читайте в «Терміналі», 27 грудня 2019 р НАК «Нафтогаз України» підтверджує отримання від ПАТ «Газпром» 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. Таким чином, сумарно за результатами транзитного арбітражу Нафтогаз отримав від Газпрому 5 млрд дол.
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу. Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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