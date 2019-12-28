В січні кияни отримають платіжки із меншими рахунками за тепло — приблизно на 22 — 23 відсотка — Кличко

Обновлено: Декабрь 28, 2019. Тэги: , , ,

В січні кияни отримають платіжки із меншими рахунками за тепло — приблизно на 22 — 23 відсотка — Кличко
У січні кияни отримають платіжки із меншими рахунками на оплату за тепло — приблизно на 22-23 відсотка.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Колегії Київської міської державної адміністрації. Він також зазначив, що місто робить все можливе, аби здійснити модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці.

«Хочу нагадати, що в 2018-му році місто повернуло теплоенергетичний комплекс з довгострокової оренди комерційною структурою. І сьогодні пріоритет муніципальної теплопостачальної компанії — не прибутки, а модернізація застарілої системи та якісний сервіс для киян. Тому ми повинні скористатися зниженням ціни на газ і зменшити вартість опалення та гарячої води. В січні кияни отримають платіжки із меншими приблизно на  22 — 23 відсотка рахунками оплати за тепло», — зазначив Кличко.

Він також нагадав, що вже більше ніж півтисячі київських будинків, що скористалися міськими програмами з енергозбереження, сплачують за комунальні послуги набагато менше.

«Ми декілька років тому розпочали програму 70/30. І ця програма користується великим попитом у киян. Люди в будинках, які приєдналися до програми, платять в два рази менше за тепло. Так ціна опалення за листопад в термомодернізованих оселях була в середньому вдвічі менша, ніж тариф. Мешканці таких будинків фактично не залежать від ціни на газ і регулюють розмір платежів самостійно», — наголосив мер столиці.

Він також наголосив на необхідності модернізації обладнання, що може автоматично регулювати подачу теплоносіїв, в залежності від температури повітря за вікном.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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