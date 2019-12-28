В січні кияни отримають платіжки із меншими рахунками за тепло — приблизно на 22 — 23 відсотка — Кличко

У січні кияни отримають платіжки із меншими рахунками на оплату за тепло — приблизно на 22-23 відсотка.

«Хочу нагадати, що в 2018-му році місто повернуло теплоенергетичний комплекс з довгострокової оренди комерційною структурою. І сьогодні пріоритет муніципальної теплопостачальної компанії — не прибутки, а модернізація застарілої системи та якісний сервіс для киян. Тому ми повинні скористатися зниженням ціни на газ і зменшити вартість опалення та гарячої води. В січні кияни отримають платіжки із меншими приблизно на 22 — 23 відсотка рахунками оплати за тепло», — зазначив Кличко.

Він також нагадав, що вже більше ніж півтисячі київських будинків, що скористалися міськими програмами з енергозбереження, сплачують за комунальні послуги набагато менше.

«Ми декілька років тому розпочали програму 70/30. І ця програма користується великим попитом у киян. Люди в будинках, які приєдналися до програми, платять в два рази менше за тепло. Так ціна опалення за листопад в термомодернізованих оселях була в середньому вдвічі менша, ніж тариф. Мешканці таких будинків фактично не залежать від ціни на газ і регулюють розмір платежів самостійно», — наголосив мер столиці.

Він також наголосив на необхідності модернізації обладнання, що може автоматично регулювати подачу теплоносіїв, в залежності від температури повітря за вікном.