Єврокомісія підтвердила відокремлення оператора газотранспортної системи України — Гончарук

Обновлено: Декабрь 28, 2019. Тэги: , ,

Єврокомісія підтвердила відокремлення оператора газотранспортної системи України — Гончарук

Еврокомісія  підтвердила, що новостворений в Україні оператор газотранспортної системи відокремлений та працює відповідно до законодавства ЄС.

Про це повідомила пресслужба уряду.

«Це одна з найважливіших реформ у газовій сфері. За 4 місяці ми зробили те, що не вдалося за 3 роки. Тепер Оператор ГТС працюватиме за європейськими правилами. Це важливо для безперебійного транспортування газу до Європи через Україну, як це домовлено сторонами під час тристоронніх газових перемовин», — зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Україна продемонструвала наполегливість в імплементації  Третього енергетичного пакету ЄС та бажання працювати за європейськими правилами. Відповідно до європейського законодавства  на енергетичних ринках.

За останні 4 місяці  обрано модель анбандлінгу, прийнято відповідний закон, подано документи на сертифікацію оператора ГТС. 24 грудня цього року, після схвального висновку Єврокомісії, сертифіковано Оператора ГТС України, що відкрило шлях до підписання договору на транспортування газу. Оператор ГТС починає працювати з 1 січня 2020 року.

Україна залишається надійним партнером у сфері транспортування газу до ЄС.

Ефективна та безперебійна робота української газотранспортної системи важлива як для постачальників, так і споживачів з країн ЄС, оскільки забезпечить конкуренцію на європейських енергетичних ринках, що сприятиме  зниженню ціни на газ для споживачів.

«Термінал» писав, віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович підписав листа, що підтверджує готовність українського оператора газотранспортної системи працювати відповідно до законодавства Європейського союзу.

Про це він повідомив у своєму Twitter. «Радий відправити листа, який підтверджує, що недавно створений оператор газотранспортної системи України відділений і налаштований на роботу відповідно до законодавства ЄС. Це необхідно для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну, як було погоджено на тристоронніх переговорах», — повідомив Марош Шефчович.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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