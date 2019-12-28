Єврокомісія підтвердила відокремлення оператора газотранспортної системи України — Гончарук

Еврокомісія підтвердила, що новостворений в Україні оператор газотранспортної системи відокремлений та працює відповідно до законодавства ЄС.

Про це повідомила пресслужба уряду.

«Це одна з найважливіших реформ у газовій сфері. За 4 місяці ми зробили те, що не вдалося за 3 роки. Тепер Оператор ГТС працюватиме за європейськими правилами. Це важливо для безперебійного транспортування газу до Європи через Україну, як це домовлено сторонами під час тристоронніх газових перемовин», — зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Україна продемонструвала наполегливість в імплементації Третього енергетичного пакету ЄС та бажання працювати за європейськими правилами. Відповідно до європейського законодавства на енергетичних ринках.

За останні 4 місяці обрано модель анбандлінгу, прийнято відповідний закон, подано документи на сертифікацію оператора ГТС. 24 грудня цього року, після схвального висновку Єврокомісії, сертифіковано Оператора ГТС України, що відкрило шлях до підписання договору на транспортування газу. Оператор ГТС починає працювати з 1 січня 2020 року.

Україна залишається надійним партнером у сфері транспортування газу до ЄС.

Ефективна та безперебійна робота української газотранспортної системи важлива як для постачальників, так і споживачів з країн ЄС, оскільки забезпечить конкуренцію на європейських енергетичних ринках, що сприятиме зниженню ціни на газ для споживачів.

«Термінал» писав, віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович підписав листа, що підтверджує готовність українського оператора газотранспортної системи працювати відповідно до законодавства Європейського союзу.