Зеленський схвалив перезапуск НКРЕКП

Обновлено: Декабрь 28, 2019. Тэги: , ,

Зеленський схвалив перезапуск НКРЕКП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни щодо правового статусу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та особливостей призначення та припинення повноважень членів регулятора.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

«27 грудня 2019 року повернуто з підписом від Президента», — йдеться у повідомленні про стан проходження документа.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, положеннями законопроекту врегульовуються питання порядку призначення членів конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів регулятора, членів регулятора — за результатами відкритого конкурсу.

Нормами законопроекту передбачена також заборона звільнення членів регулятора у разі складення повноважень Кабміном перед новообраною Верховною Радою, відставки Кабміну, яка прийнята ВРУ, або формування нового складу Кабміну.

Зміни, що вносяться до інших законів України, як зазначається, направлені на виконання рішення КСУ, а також стосуються посилення функцій регулятора щодо контролю у сфері за дотриманням підприємствами на ринку енергетики та комунальних послуг законодавства, недопущення забезпечення позову через зупинення рішень регулятора щодо встановлення тарифів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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