Зеленський схвалив перезапуск НКРЕКП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни щодо правового статусу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та особливостей призначення та припинення повноважень членів регулятора.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

«27 грудня 2019 року повернуто з підписом від Президента», — йдеться у повідомленні про стан проходження документа.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, положеннями законопроекту врегульовуються питання порядку призначення членів конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів регулятора, членів регулятора — за результатами відкритого конкурсу.

Нормами законопроекту передбачена також заборона звільнення членів регулятора у разі складення повноважень Кабміном перед новообраною Верховною Радою, відставки Кабміну, яка прийнята ВРУ, або формування нового складу Кабміну.

Зміни, що вносяться до інших законів України, як зазначається, направлені на виконання рішення КСУ, а також стосуються посилення функцій регулятора щодо контролю у сфері за дотриманням підприємствами на ринку енергетики та комунальних послуг законодавства, недопущення забезпечення позову через зупинення рішень регулятора щодо встановлення тарифів.