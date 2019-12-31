Вітаємо з Новим 2020 роком!

Новий рік – це час виконання бажань, надій, що збулися і яскравих вражень! Колектив НТЦ «Псіхєя» бажає, щоб ці чарівні відчуття не залишали Вас весь прийдешній рік!
Новий рік — це нові сподівання,
Нові плани, ідеї, шляхи.
Хай же будуть відверті зізнання,
Переміни на краще завжди!
З новим роком нехай завітає
Щастя, радість, любов у ваш дім.
І не лише відвідує в свято,
А назавжди залишиться в нім!
Будьте щедрі, кохані, здорові,
Новий рік надихає усіх.
Очі радістю, щастям засяють
Та лунає веселий хай сміх!
З глибокою повагою, колектив НТЦ «Псіхєя»