ЄС привітав підписання контракту на транзит газу між Росією і Україною

Обновлено: Декабрь 31, 2019. Тэги: , , , ,

ЄС привітав підписання контракту на транзит газу між Росією і Україною

Заступник голови Єврокомісії, колишній єврокомісар з енергетичного союзу Марош Шефчович, який продовжує курирувати питання транзиту російського газу в Європу через Україну, привітав підписання в понеділок п’ятирічного контракту між «Газпромом» і українською стороною.

Про це Марош Шефчович написав у Twitter.

«Високо ціную наполегливу роботу і зусилля! Завдяки укладеним минулого тижня політичної угоди між Росією, Україною і Єврокомісією транзитний контракт між відповідними компаніями, що забезпечує постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року, тепер підписаний і скріплений печаткою», — йдеться в повідомленні.

«Термінал» писав,  у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК «Нафтогаз України» підписати з російським ПАТ «Газпром» угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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