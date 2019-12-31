ЄС привітав підписання контракту на транзит газу між Росією і Україною

Заступник голови Єврокомісії, колишній єврокомісар з енергетичного союзу Марош Шефчович, який продовжує курирувати питання транзиту російського газу в Європу через Україну, привітав підписання в понеділок п’ятирічного контракту між «Газпромом» і українською стороною.

Про це Марош Шефчович написав у Twitter.

«Високо ціную наполегливу роботу і зусилля! Завдяки укладеним минулого тижня політичної угоди між Росією, Україною і Єврокомісією транзитний контракт між відповідними компаніями, що забезпечує постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року, тепер підписаний і скріплений печаткою», — йдеться в повідомленні.

«Термінал» писав, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК «Нафтогаз України» підписати з російським ПАТ «Газпром» угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.