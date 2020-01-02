2020-01-02: Донецкая область лидирует в снижении цен на бензин А- 92 евро

2 января 2020 года в Донецкой области отмечалось снижение розничных цен на бензин А-92 Евро. Сегодня во всеукраинском рейтинге Донецкая область занимает предпоследнее место с конца по стоимости на этот вид топлива на заправках, опередив лишь Луганскую область.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Волынской (25,47 грн/л), Харьковской (25,69 грн/л) и Киевской (25,7 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 56 коп/л и сегодня составляет – 26,48 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 3 и 4 декабря (28,59).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (24.29)

Протех (25.5)

Formula (25.95)

Укрнафта (26.00)

Авиас (26.00)

Авиас Плюс (26.00)

Донбасснефтепродукт (26.32)

BVS (26.39)

Параллель (26.45)

ROUTE 20 (27.16)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Донецкой области, колебался в пределах от минимальных 24,29 грн/л до максимальных 29,9 грн/л.

