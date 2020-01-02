2020-01-02: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг изменились в цене до 66,23 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:09, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,35%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 61,23 доллара за баррель, прибавив 0,28%.

По информации«Investing.com», котировки фьючерсов на снизились в ходе азиатских торгов в четверг.

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в феврале торгуются по цене 61,25 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,31%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 60,63 долл. и сопротивление — на 62,34 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,03% и торгуется на отметке 96,170 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в марте снизился на 0,27%, достигнув отметки 66,23 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 4,98 долл. за баррель.