2020-01-02: В рознице отмечалось падение цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 02 января 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0,цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.20% (-5.0 коп/л) до 25.96 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.16% (-4.0 коп/л) до 27.49 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.12% (-3.0 коп/л) до 26.85 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 января 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 12.62 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.96
|21.00
|-0.20
|-0.74
|Бензин А-95 евро
|27.49
|23.50
|-0.16
|-0.65
|Дизельное топливо Евро
|26.85
|22.13
|-0.12
|-0.72
|Сжиженный газ
|12.62
|11.15
|-0.01
|-0.04
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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