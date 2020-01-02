2020-01-02: В рознице отмечалось падение цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 02 января 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0,цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.20% (-5.0 коп/л) до 25.96 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.16% (-4.0 коп/л) до 27.49 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.12% (-3.0 коп/л) до 26.85 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 января 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 12.62 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.96 21.00 -0.20 -0.74 Бензин А-95 евро 27.49 23.50 -0.16 -0.65 Дизельное топливо Евро 26.85 22.13 -0.12 -0.72 Сжиженный газ 12.62 11.15 -0.01 -0.04

Для справки :

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