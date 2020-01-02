Російський газ з 1 січня почав надходити до Болгарії через газопровід “Турецький потік”.
Про це повідомив виконавчий директор компанії “Булгартрансгаз” Володимир Малінов.
“Переговори між „Булгартрансгаз“ і російською компанією „Газпромекспорт“ були фіналізовані в останні дні минулого року і з сьогоднішнього дня Болгарія отримує російський газ через Туреччину, а не через Україну. Від нового пункту поставки газу — компресорної станції „Странджа 2“ — Болгарія буде щорічно отримувати 2,9 млрд куб. м газу. Наша інфраструктура до отримання цього обсягу газу повністю готова”, — цитує Малінова Болгарське національне радіо.
Глава “Булгартрансгаз” уточнив, що завдяки зміні точки входу газу на територію країни з Румунії на Туреччину, Болгарія зможе скоротити витрати за транзитні такси на близько 70 млн левів (близько 35 млн євро), а газ подешевшає на 5%.