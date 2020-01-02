Германия останавливает АЭС в рамках отказа от ядерной энергии

Обновлено: Январь 02, 2020. Тэги: ,

Германия останавливает АЭС в рамках отказа от ядерной энергии

Германия прекращает работу одной из своих семи атомных электростанций в рамках запланированного прекращения производства ядерной энергии до конца 2022 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на АР.

Филипсбургскую атомную электростанцию ​​отключили от электросети в 8 вечера по Киеву 31 декабря. Срок действия лицензии на функционирование станции завершается в полночь. В соответствии с планом «переходной энергетики» Германии, страна имеет целью заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия.

Правительство согласилось в начале этого года прекратить производство электроэнергии из угольных станций не позднее 2038 года. Сторонники ядерной энергетики утверждают, что отключение остальных реакторов угрожает энергетической безопасности Германии и сделает ее зависимой от угля и газа, а также электроэнергии, импортируемой из соседних стран, которые еще имеют АЭС.

Возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнечная энергия, обеспечили более 47% электроэнергии, потребленной с государственной электросети в Германии в течение первых шести месяцев года.

По данным Института Фраунгофера, ядерная энергия составляла около 13%. Реактор мощностью 1468 мегаватт, который сейчас закрывают, начал работу в 1984 году. Он расположен в 100 километрах к югу от Франкфурта вблизи французской границы. Старый реактор на том же месте, известный как Филипсбург-1, закрыли навсегда в 2011 году, вскоре после того, как правительство Германии решило закрыть атомную энергетику после катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии. Соседняя Швейцария остановила 47-летнюю атомную станцию ​​в начале этого месяца. В понедельник Швеция остановила один из четырех ядерных реакторов на крупнейшей электростанции после более 40 лет работы из-за отсутствия прибыльности. Реактор Ringhals 2 на юго-западе Швеции навсегда закрыли в соответствии с решением 2015 года его владельцев — шведской энергетической группы Vattenfall и немецкой энергетической компании Uniper. Электростанция Ringhals, расположенная в 65 километрах к югу от второго по величине шведского города Гетеборг, является одной из трех атомных электростанций северной страны.

Читайте в «Терминале» еще, генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации (WWEA) Штефан Гзангер считает, что аукционы в ветроэнергетике Германии имели негативные последствия для развития отрасли. Изменение законодательства имело негативные последствия для немецкой ветроэнергетики, а также для многих европейских компаний. С 2017 года в Германии сократили 35 000 человек, которые работали в секторе ветроэнергетики, обанкротился крупный производитель Senvion, все производители за последние месяцы сокращали персонал. На прошлой неделе немецкий производитель Enercon объявил о новых сокращениях, 3000 людей будут уволены. Немецкая ветроэнергетика потеряла четверть специалистов за 3 года. На сентябрь 2019 года в Германии построили 514 МВт ветропарков, падение за год составило 81%.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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