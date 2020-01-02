Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение по газопроводу EastMed

Межгосударственное соглашение по газопроводу EastMed будет подписано в четверг в Афинах. Документ подпишут министры энергетики Греции Костис Хадзитакис, Израиля Юваль Штайниц и Кипра Георгиос Лаккотрипис в присутствии премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата пока не определена.

Об этом сообщает Прайм.

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял, что итальянская сторона не подписывает соглашение сразу же из-за «некоторых проблем» окружающей среды на юге Италии, однако «очень скоро» Италия также подпишет соглашение. Возможно, что на церемонии в Афинах будет присутствовать и представитель Италии.

Проект разрабатывался давно, но подписание соглашения было ускорено по предложению Нетаньяху на фоне обострившихся разногласий с Турцией по разграничению морских зон, в частности, исключительной экономической зоны Греции и Кипра.

Восточно-Средиземноморский газопровод East Med предназначен для поставки газа из месторождения Восточного Средиземноморья в континентальную Европу. Газопровод имеет целью «повысить безопасность поставок газа в Европу за счет диверсификации маршрутов», «разработку местных ресурсов», содействие развитию Южного Средиземноморского газового хаба».

EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Помимо этого, дополнительно 1 миллиард кубометров обеспечит внутреннее потребление на Кипре.

Газопровод пройдет через израильское месторождение Левиафан и кипрское «Афродита».

Подводная часть газопровода составляет 1300 километров. В частности, 200 километров подводной части газопровода пройдет от месторождений в Восточном Средиземноморье до Кипра, 700 километров свяжут Кипр и Крит, 400 километров – участок от Крита до Пелопонесса.

Ранее «Терминал» писал, Турция может найти несколько источников импорта газа в среднесрочной перспективе. Не известно, продолжит ли поступать топливо из Ирана, курдского района Ирака или из Израиля, но помимо России, газ из Туркменистана — наиболее надежный вариант в долгосрочной перспективе, ввиду недавних шагов ЕС по продвижению Транскаспийского трубопровода, — говорится в сообщении.