Нафтогаз завершив відділення активів оператора газотранспортної системи від своєї структури

НАК “Нафтогаз” повністю завершив відділення активів оператора газотранспортної системи від своєї структури.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Керівники АТ «Укртрансгаз» та АТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ) підписали акт приймання-передачі, після чого ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) перейшло у володіння МГУ. У свою чергу Оператор ГТС України окремим актом прийняв на баланс активи української ГТС від Укртрансгазу. Акт прийому-передачі містить понад 47 тисяч одиниць балансовою вартістю більше ніж 32 млрд грн. Цей акт погодили всі залучені до процесу анбандлінгу ГТС сторони – НАК «Нафтогаз України», Фонд державного майна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики та захисту довкілля.

Це був завершальний етап процесу відокремлення газотранспортної системи України від Нафтогазу. Анбандлінг ГТС завершено вчасно, незалежний оператор розпочав повністю самостійну діяльність.

«Це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України. Україна виконала вимоги Третього енергопакету і довела, що є відповідальним та надійним партнером. Нафтогаз перестав бути акціонером оператора ГТС, але стає його великим клієнтом і готовий підтримувати в ініціативах, спрямованих на розвиток конкурентного і прозорого газового ринку», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, коментуючи завершення процесу анбандлінгу.