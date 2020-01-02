Нафтогаз завершив відділення активів оператора газотранспортної системи від своєї структури

Обновлено: Январь 02, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз завершив відділення активів оператора газотранспортної системи від своєї структури

НАК “Нафтогаз” повністю завершив відділення активів оператора газотранспортної системи від своєї структури.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Керівники АТ «Укртрансгаз» та АТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ) підписали акт приймання-передачі, після чого ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) перейшло у володіння МГУ. У свою чергу Оператор ГТС України окремим актом прийняв на баланс активи української ГТС від Укртрансгазу. Акт прийому-передачі містить понад 47 тисяч одиниць балансовою вартістю більше ніж 32 млрд грн. Цей акт погодили всі залучені до процесу анбандлінгу ГТС сторони – НАК «Нафтогаз України», Фонд державного майна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики та захисту довкілля.

Це був завершальний етап процесу відокремлення газотранспортної системи України від Нафтогазу. Анбандлінг ГТС завершено вчасно, незалежний оператор розпочав повністю самостійну діяльність.

«Це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України. Україна виконала вимоги Третього енергопакету і довела, що є відповідальним та надійним партнером. Нафтогаз перестав бути акціонером оператора ГТС, але стає його великим клієнтом і готовий підтримувати в ініціативах, спрямованих на розвиток конкурентного і прозорого газового ринку», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, коментуючи завершення процесу анбандлінгу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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