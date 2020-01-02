Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2019г, по сравнению с прошлым годом, выросли на 8% – до 88,5 тыс. единиц

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с прошлым годом, выросли на 8% – до 88,5 тыс. единиц.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

По данным «Укравтопрома», рекордный рост рынка произошел в последний месяц года.

Декабрьский показатель увеличился на 31%, в течение этого месяца 9,2 тыс. новых легковых авто пополнили украинский автопарк.

Первое место по итогам 2019 года заняла Renault с показателем 14603 шт. На втором месте Toyota показателем 12570 шт., а на третьем – KIA с показателем 7586 шт. Самой покупаемой машиной в 2019 году стала KIA Sportage, которую выбрали 6027 покупателей.

«Терминал» писал, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-сентябре 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 74,1% – до 5478 единиц. По данным ассоциации «Укравтопром», основную долю в этом количестве составили легковые автомобили — 5081 шт., остальные 397 штук — коммерческие авто.

При этом, регистрация легковых электромобилей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 42%, а спрос на коммерческие электромобили вырос в 2 раза.