Судовладельцам в мире придется отказаться от «грязного» топлива

Обновлено: Январь 02, 2020. Тэги: , ,

Судовладельцам в мире придется отказаться от «грязного» топлива

Судовладельцам во всем мире с 1 января придется отказаться от использования высокосернистого топлива — вступает в силу новый стандарт Международной морской организации (IMO) о снижении содержания серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5%.

Об этом напоминает АНГИ.

При этом в зонах SECA (морские бассейны Северной Европы и 200-мильная зона вокруг США) требование по содержанию серы в топливе не выше 0,1% действует еще с 2015 года. Также рассматривается вопрос о присвоении статуса SECA и морским бассейнам Южной Европы.

Морской транспорт дает 13% мировых выбросов диоксида серы из-за сжигания дешевого мазута. Суда обеспечивают перевозку 90% грузов в глобальной торговле, при этом торговый флот ежегодно потребляет более 200 миллионов тонн мазута. IMO рассчитывает, что уже в 2020 году выбросы диоксида серы за счет внедрения новых требований уменьшатся на 80%.

Способов «очистить» выбросы и сократить содержание серы в потребляемом топливе несколько. Ряд компаний переходит на закупки низкосернистого топлива. Есть вариант установки на суда специальных устройств очистки тяжелого судового топлива — скрубберов, а также использования вместе флотского мазута альтернативных видов топлива, например, сжиженного природного газа (СПГ).

Агентство Arctic Securities ожидает, что скрубберы к концу 2021 года будут установлены на 4% судов мирового торгового флота. Эксперты Arctic Securities отмечают, что влияние требований IMO на спрос на нефть будет позитивным, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на спрос на танкеры — в 2020 году он увеличится на 3%.

Ограничения по объему выбросов вредных веществ в атмосферу приведут к сокращению доходов компаний из сферы морских перевозок, считают эксперты Moody’s. Fitch полагает, что ужесточение правил по топливу может привести к увеличению затрат и капвложений судоходных компаний, и эти затраты могут быть переложены на их клиентов. Как отмечает агентство, многие судоходные компании уже начали внедрять топливные сборы.

Российские судоходные компании не исключают повышения в 2020 году фрахтовых ставок на фоне перехода на низкосернистое топливо. Судовладельцы обосновывают это тем, что судовое топливо значительно вырастет в цене. При этом необходимость переоборудования части флота, например, установки на суда скрубберов, а также конкуренция между экономичными и неэкономичными судами может привести к дефициту тоннажа и росту фрахтовых ставок.

Ряд компаний ожидает сложностей с бункеровкой топливом, подходящим под требования IMO, однако серьезного дефицита рынок не опасается.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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