У грудні майже 120 млн гривень компенсацій виплачено державою за «теплими кредитами»

Обновлено: Январь 02, 2020. Тэги: ,

У грудні майже 120 млн гривень компенсацій виплачено державою за «теплими кредитами»

27 грудня із державного бюджету здійснено чергове відшкодування за програмою «теплих кредитів». 

Про це повідомила пресслужба Мінекоенерго.

Цього разу населенню та ОСББ компенсовано майже 120 млн грн:- 114 млн грн – ОСББ, які залучили «теплі кредити» на комплексну термомодернізацію багатоповерхівок;

- майже 5 млн грн – сім’ям, які впровадили енергоефективні заходи у своїх приватних будинках;

- 400 тис. грн – родинам, які замінили газові котли на твердопаливні.

«Чудова координація між членами Уряду Олексія Гончарука! Спільно Мінекоенерго, Мінрегіоном, Мінфіном, Держенергоефективності, ДКСУ зроблено все, щоб населення та ОСББ отримали гроші за реалізовані заходи, що зменшили платіжку у людей та зробили їх оселі більш комфортними», — прокоментував заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин.

За його словами, дуже важливо, щоб члени ОСББ знали, що держава виконує свої зобов’язання перед людьми, які повірили, взяли кредити, самоорганізувалися та разом дбають про свої оселі.

Загалом, у 2019 році із держбюджету відшкодовано понад 545 млн грн учасникам програми «теплих кредитів».

Наступного року планується виділити 400 млн грн на енергоефективні заходи.

«Термінал» писав, у рамках програми «теплих кредитів» ОСББ утеплюють будинки та зменшують комунальні платежі на 50%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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