У грудні майже 120 млн гривень компенсацій виплачено державою за «теплими кредитами»

27 грудня із державного бюджету здійснено чергове відшкодування за програмою «теплих кредитів».

Про це повідомила пресслужба Мінекоенерго.

Цього разу населенню та ОСББ компенсовано майже 120 млн грн:- 114 млн грн – ОСББ, які залучили «теплі кредити» на комплексну термомодернізацію багатоповерхівок;

- майже 5 млн грн – сім’ям, які впровадили енергоефективні заходи у своїх приватних будинках;

- 400 тис. грн – родинам, які замінили газові котли на твердопаливні.

«Чудова координація між членами Уряду Олексія Гончарука! Спільно Мінекоенерго, Мінрегіоном, Мінфіном, Держенергоефективності, ДКСУ зроблено все, щоб населення та ОСББ отримали гроші за реалізовані заходи, що зменшили платіжку у людей та зробили їх оселі більш комфортними», — прокоментував заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин.

За його словами, дуже важливо, щоб члени ОСББ знали, що держава виконує свої зобов’язання перед людьми, які повірили, взяли кредити, самоорганізувалися та разом дбають про свої оселі.

Загалом, у 2019 році із держбюджету відшкодовано понад 545 млн грн учасникам програми «теплих кредитів».

Наступного року планується виділити 400 млн грн на енергоефективні заходи.

«Термінал» писав, у рамках програми «теплих кредитів» ОСББ утеплюють будинки та зменшують комунальні платежі на 50%.