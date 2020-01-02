Вітренко сказав, скільки доходів Україна отримає від транзиту російського газу

Про це у Facebook повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
«Мене іноді дивує, що «експерти» кажуть про наш позов на 12,2 мільярда доларів, і про те, чи є економічний сенс від нього відмовлятися в обмін на транзит на умовах «качай або плати» з гарантованими доходами у розмірі 7,2 мільярда доларів плюс можливість значних додаткових доходів від транзиту», — написав Вітренко.
«Ще раз нагадаю, що врегулювання — це ще і відмова від позовів з боку Газпрому. Так, вони мають значно меншу ймовірність виграшу, але йдеться десятки мільярдів доларів, що навіть більше, ніж сума наших позовів», — додав Вітренко.
За його словами, таке рішення було прийнято в інтересах України, адже метою переговорів було підписання контракту на транзит.
«Інтереси країни — це продовження транзиту, це отримання грошей зараз, а не за рік і тим більше не за 3-7 років. Транзит газу — це десятки тисяч робочих місць. Це більш низькі тарифи на газ для споживачів України. Це економічне заростання. Це доходи державного бюджету. Це геополітика і безпека. Тому нам потрібно було продовження транзиту, причому з гарантіями», — зазначив виконавчий директор «Нафтогазу».