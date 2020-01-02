Вітренко сказав, скільки доходів Україна отримає від транзиту російського газу

Обновлено: Январь 02, 2020. Тэги: , , ,

Вітренко сказав, скільки доходів Україна отримає від транзиту російського газу
Доходи від транзиту газу, які Україна отримає упродовж наступних 5 років відповідно до підписаних між «Нафтогазом» та «Газпромом» контрактів складуть 7,2 мільярда доларів.

Про це у Facebook повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Мене іноді дивує, що «експерти» кажуть про наш позов на 12,2 мільярда доларів, і про те, чи є економічний сенс від нього відмовлятися в обмін на транзит на умовах «качай або плати» з гарантованими доходами у розмірі 7,2 мільярда доларів плюс можливість значних додаткових доходів від транзиту», — написав Вітренко.

Він зазначив, що Україна отримала перевагу від підписання саме цієї угоди на заміну відмови від нового багатомільярдного позову, адже, найімовірніше, що арбітраж не присудив би всю суму позивних вимог Нафтогазу.

«Ще раз нагадаю, що врегулювання — це ще і відмова від позовів з боку Газпрому. Так, вони мають значно меншу ймовірність виграшу, але йдеться десятки мільярдів доларів, що навіть більше, ніж сума наших позовів», — додав Вітренко.

За його словами, таке рішення було прийнято в інтересах України, адже метою переговорів було підписання контракту на транзит.

«Інтереси країни — це продовження транзиту, це отримання грошей зараз, а не за рік і тим більше не за 3-7 років. Транзит газу — це десятки тисяч робочих місць. Це більш низькі тарифи на газ для споживачів України. Це економічне заростання. Це доходи державного бюджету. Це геополітика і безпека. Тому нам потрібно було продовження транзиту, причому з гарантіями», — зазначив виконавчий директор «Нафтогазу».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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