2020-01-03: Мировые цена на нефть выросли

Обновлено: Январь 03, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-03: Мировые цена на нефть выросли

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3% — до 69,16 доллара за баррель на фоне новостей об убийстве командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цена марки WTI выросла на 2,9% — до 62,94 доллара за баррель.

Напомним, командующий спецслужбами «Аль-Кудс» иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

РБК пишет, цены на нефть выросли на новостях о гибели в результате авиаударов США крупного иранского военачальника Касема Сулеймани. Нефть марки Brent прибавила более 3% и выросла в цене до 68,25 долл. за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На максимуме, который наблюдался около 5:40 (мск), цена нефти Brent достигала 68,86 долл. за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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