2020-01-03: Мировые цена на нефть выросли

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3% — до 69,16 доллара за баррель на фоне новостей об убийстве командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цена марки WTI выросла на 2,9% — до 62,94 доллара за баррель.

Напомним, командующий спецслужбами «Аль-Кудс» иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

РБК пишет, цены на нефть выросли на новостях о гибели в результате авиаударов США крупного иранского военачальника Касема Сулеймани. Нефть марки Brent прибавила более 3% и выросла в цене до 68,25 долл. за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На максимуме, который наблюдался около 5:40 (мск), цена нефти Brent достигала 68,86 долл. за баррель.