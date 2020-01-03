Saudi Aramco снизит цены на нефть для Европы на $2,2 за баррель

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco снизит цены на нефть сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале.

При этом экспортные цены на нефть для стран Средиземноморья с поставкой в феврале снизятся на $2,9, пишет АНГИ.

В то же время для рынка США цена саудовской нефти поднимется на $0,2 за баррель. Стоимость поставок для азиатских потребителей в феврале не изменится.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца. Королевство планировало ограничить свой экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в пределах 7 млн б/с.

«Терминал» писал, стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3% — до 69,16 доллара за баррель на фоне новостей об убийстве командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Цена марки WTI выросла на 2,9% — до 62,94 доллара за баррель.