Турция планирует запустить «Турецкий поток» 8 января 2020г

Обновлено: Январь 03, 2020. Тэги: , ,

Турция планирует запустить «Турецкий поток» 8 января 2020г

Турция запустит газопровод TurkStream («Турецкий поток») в следующем месяце.

Об этом  заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов 27 декабря 2019г., пишет  «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet Daily News.

«Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера», — сказал Фатих Донмез, ссылаясь на запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) в ЕС 30 ноября.

Трубопровод природного газа «Турецкий поток» имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, из которых первая линия обеспечит турецким потребителям мощность 15,75 млрд кубометров российского газа.

 Вторая линия будет поставлять еще 15,75 млрд кубометров газа в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

До конца мая 2020 года планируется построить 308-километровый участок газопровода от болгарского села Польски-Сеновец к границе Сербии.

Читайте еще в «Терминале», укладка сербского участка газопровода «Турецкий поток» завершена. «Gastrans, совместное предприятие (СП) сербской государственной компании «Сербиягаз» и российского «Газпрома», завершило укладку 403 километров трубопровода через страну от границы с Болгарией до северного соседа — Венгрии», — пишет агентство со ссылкой на интервью главы «Сербиягаза» сербскому телеканалу РТС.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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