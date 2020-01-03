Вітренко пояснив відмову від штрафних санкцій АМКУ до Газпрому

Обновлено: Январь 03, 2020. Тэги: , , , ,

Вітренко пояснив відмову від штрафних санкцій АМКУ до Газпрому
Відмова від претензій до російського Газпрому в рамках штрафних санкцій Антимонопольного комітету України не є особливою проблемою, бо за кордоном за рішенням АМКУ щось стягнути було б надзвичайно складно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Наскільки я розумію, з Газпрому за цим штрафом стягнули в Україні все, що фізично можна було стягнути. Тобто забрали всі активи. Я не аналізував детально, але це активи зі значною балансовою вартістю у десятки мільйонів доларів. Мабуть, це найбільша сума, яка була реально сплачена за штрафом Антимонопольного комітету України. Активи Газпрому за кордоном за цим рішенням Антимонопольного комітету стягнути було б надзвичайно складно, якщо взагалі реально. При цьому Газпром це рішення оскаржував в інвестиційному арбітражі проти України. Відповідно, Україні потрібно було б витрачати значні кошти на цей процес і нести нехай невеликий, але ризик програшу», — зазначив Вітренко, підкресливши, що це є його особистий погляд на проблему.

Він також зазначив, що ситуація зі штрафом АМКУ кардинально відрізняється від виконання рішення Стокгольмського арбітражу, за яким Росія все ж таки виплатила Україні майже 3 млрд доларів.

«Тут не можна порівнювати з ситуацією щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу — там діяла Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання рішень міжнародних арбітражів», — наголосив посадовець.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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