Вітренко пояснив відмову від штрафних санкцій АМКУ до Газпрому

Відмова від претензій до російського Газпрому в рамках штрафних санкцій Антимонопольного комітету України не є особливою проблемою, бо за кордоном за рішенням АМКУ щось стягнути було б надзвичайно складно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Наскільки я розумію, з Газпрому за цим штрафом стягнули в Україні все, що фізично можна було стягнути. Тобто забрали всі активи. Я не аналізував детально, але це активи зі значною балансовою вартістю у десятки мільйонів доларів. Мабуть, це найбільша сума, яка була реально сплачена за штрафом Антимонопольного комітету України. Активи Газпрому за кордоном за цим рішенням Антимонопольного комітету стягнути було б надзвичайно складно, якщо взагалі реально. При цьому Газпром це рішення оскаржував в інвестиційному арбітражі проти України. Відповідно, Україні потрібно було б витрачати значні кошти на цей процес і нести нехай невеликий, але ризик програшу», — зазначив Вітренко, підкресливши, що це є його особистий погляд на проблему.

Він також зазначив, що ситуація зі штрафом АМКУ кардинально відрізняється від виконання рішення Стокгольмського арбітражу, за яким Росія все ж таки виплатила Україні майже 3 млрд доларів.

«Тут не можна порівнювати з ситуацією щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу — там діяла Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання рішень міжнародних арбітражів», — наголосив посадовець.