ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: РФ и Беларусь давно пытаются договориться о взаимовыгодных условиях поставки нефти, но между ними регулярно возникают разногласия — Рябцев

Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси. Страны уже давно пытаются договориться о взаимовыгодных условиях поставки российской нефти, но между ними регулярно возникают разногласия.



Есть ли у белорусской стороны нефтяные запасы и как долго НПЗ республики смогут работать в штатном режиме — об этом в комментарии журналистам «Терминала» рассказал директор специальних проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

«В республике два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан»). Пока Беларусь приостановила экспорт и дальнейшее разрешение ситуации зависти от того как долго будет действовать этот запрет, введенный до особого распоряжения. Время поступления распоряжения и определяет реакцию на топливном рынке. Текущие же запасы нефти позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января», — сказал эксперт.

Заметим, что Россия не впервые прекращает поставки нефти в Беларусь с 1 января. С такой ситуацией неоднократно ранее сталкивались украинские и белорусские трейдеры.

«Переговоры идут между Россией и Беларусью, по этому и другим вопросам. Безусловно от прекращения экспорта теряют белорусские НПЗ и акционеры, но в первую очередь, российские акционеры. Следовательно, внутри РФ будет осуществляться давление с целью снять этот вопрос с повестки дня. Для Украины это хорошо тем, что все происходит во время мертвого сезона, когда торги незначительные и повышение цен в мелком опте — это желание заработать на тех, кто не создал запасы на длительные праздничные каникулы», — сказал Геннадий Рябцев.

Ранее «Терминал» писал, что Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников из-за отсутствия контрактов с РФ. По мнению эксперта, планы эти достаточно реальны, однако это требует достаточно большого времени.



«Для того чтобы нефть дошла до Беларуси необходимо задействовать или железную дорогу через Польшу или через Украину, до этого нефть должна быть доставлены в порты этих стран. Подписать соглашение можно, но это требует больше времени и вложений. Хотя прецеденты были. В один из таких напряженных моментов Лукашенко задействовал поставки венесуэльской нефти Santa Barbara через украинские порты и она дошла до Мозыря и была там переработана. Поставки альтернативной нефти и повлияли на решение вопроса возобновления поставок российского сырья в положительную сторону. Сейчас ситуация у Лукашенко хуже, потому что у него нет друга в Венесуэле, однако поиски альтернативных поставок прорабатываются», — заметил эксперт.

Стоит отметить, что мелкий опт по ДТ и бензину А-95 евро у нас уже успел отреагировать в сторону увеличения цен.

«Декабрьская встреча Президента Зеленского и нефтетредеров, после которой стали снижаться цены на АЗС должна выступить сдерживающим моментом. Трейдеры тогда пообещали снизить цены, а Президент — побороть нелегальных заправщиков. Крупные сети будут стараться придерживаться, по мере сил, достигнутых договоренностей, не повышавшая стоимости топлива, в дальнейшем настаивая на выполнении части обязательств Президента», — заметил директор специальних проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Добавим, крупнейший белорусский оператор АЗС, государственное ПО «Белоруснефть», заверяет, что автолюбителям не грозит дефицит топлива на заправках. Запасов топлива, сказал заместитель генерального директора «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников, хватит как минимум на 10 дней.