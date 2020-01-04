Припинення поставок нафти з РФ до Білорусі не вплинуло на транзит через Україну — Укртранснафта

Попри те, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, транзит російської нафти через Україну до Європи здійснюється у плановому режимі на рівні понад 40 тис. тонн на добу.

Про це кореспонденту УНН повідомили в АТ «Укртранснафта».

«Транзит російської нафти до Європи здійснюється у плановому режимі на рівні більше 40 тис. тонн на добу», — повідомили у компанії у відповідь на запитання кореспондента, чи вплинуло припинення поставок нафти з РФ до Білорусі на Україну.

«Термінал» писав, РФ з 1 січня зупинила поставки нафти на білоруські НПЗ.