2020-01-08: Цены на нефть растут

Обновлено: Январь 08, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-08: Цены на нефть растут

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) во вторник превысила 65 долларов в связи с ударами Ирана по военным базам США в Ираке.

Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в США, передает УНН.

К 19:11 по местному времени (2:15 по киевскому времени) цена поставок энергоносителя повысилась на 2,78 (более 4%) — до 65,48 долларов за баррель.

Сейчас цена снизилась, и колеблется на уровне 63,8 — 64 долларов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. Впоследствии, в Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке.

Цены на нефть растут в ходе торгов в среду на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, также пишет «Investing.com».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция, названная «Мученик Сулеймани», была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию. Он отметил, что «около 17:30 Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке». «Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана», — подчеркнул Хоффман. Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Нефть резко подорожала в минувшую пятницу после того, как стало известно о гибели Сулеймани.

По словам стратега по азиатским рынкам из AxiTrader Ltd. Стивена Иннса, «рынок начинает активнее реагировать на риски для поставок».

В среду участники рынка будут ждать еженедельных данных о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Американское министерство энергетики опубликует соответствующий доклад в 18:30 мск.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 мск составляет $69,06 за баррель, что на $0,79 (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,64 (0,93%), до $68,27 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,58 (0,93%) — до $63,28 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $62,7 за баррель, снизившись на $0,57 (0,9%) по сравнению с предыдущей сессией.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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