2020-01-08: В мелком опте отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

08 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0,средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 2.21% (46 коп/л) до 21.27 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 2.55% (55 коп/л) до 22.10 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 2.61% (55 коп/л) до 21.61 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.27
|2.21
|3.99
|2.69
|Бензин А-95 евро
|22.10
|2.55
|4.04
|2.42
|Дизельное топливо евро
|21.61
|2.61
|4.31
|4.34
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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