2020-01-08: В мелком опте отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

08 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0,средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 2.21% (46 коп/л) до 21.27 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 2.55% (55 коп/л) до 22.10 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 2.61% (55 коп/л) до 21.61 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.27 2.21 3.99 2.69 Бензин А-95 евро 22.10 2.55 4.04 2.42 Дизельное топливо евро 21.61 2.61 4.31 4.34

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.



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