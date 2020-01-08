Бурштинська та Добротвірська ТЕС працюють в половину своїх потужностей — ДТЕК

Обновлено: Январь 08, 2020. Тэги: ,

Бурштинська та Добротвірська ТЕС працюють в половину своїх потужностей — ДТЕК

Іформація про Бурштинську та Добротвірську ТЕС, яка розповсюджена  Андрієм Герусом, не достовірна.

Про це журналістам «Терміналу»  листом повідомила пресслужба ДТЕК.

В склад ДТЕК Західенерго входить три станції — Бурштинська ТЕС (12 блоків), Добротвірська ТЕС (4 блока), Ладижинська ТЕС (6 блоків в роботі і 2 в консервації).

При цьому середня кількість блоків у роботі в грудні наступна: Бурштинська ТЕС — 6,4 блока, Добротвірська ТЕС — 2 блока, Ладижинська ТЕС — 1,3 блока.
Тобто ці станції зараз працюють в половину своїх потужностей.
Причини такої роботи — несприятливі умови на ринку електроенергії. Бурштинська ТЕС змушена працювати в основному вночі, коли прайс-кепи і споживання низькі. У цей час робота станції навіть не покриває собівартості виробництва електроенергії. Вдень, коли прайс-кепи вищі, віддають перевагу імпортній електроенергії зі Словаччини. Як результат, в грудні 2019 порівняно з груднем 2018 виробництво електроенергії Бурштинської ТЕС скоротилося на 35% .Через відсутність попиту на електроенергію і затребуваності в системі, Бурштинська ТЕС змушена виводити частину персоналу в простій.

Про це своєчасно були проінформовані місцеві і центральні органи влади. Виведення частини персоналу в простій не означає, що вся станція виведена в простій. Оперативний персонал в простій і з простою виводиться залежно від завантаження блоків. У постійному простої працівники КТЦ БуТЕС не перебувають взагалі. Станція забезпечує наявність персоналу для обслуговування блоків, які знаходяться в роботі. Відповідно до КЗпП і колективних  год, за всіма співробітниками, виведеми в простій, зберігається 2/3 окладу. Незважаючи на простій, енергетики продовжують отримувати постійний дохід і зберігати робочий стаж. Частковий простій персоналу не вплине на енерго- і теплопостачання регіонів.

«Термінал» розповідав, з яким навантаженням, за словами Андрія Геруса, працює Бурштинська ТЕС. Про це голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус  написав у Facebook.

Він нагадав, що місяць тому “ДТЕК Західенерго” заявила про вимушену зупинку Бурштинської ТЕС (Івано-Франківська область). “Нібито через “імпорт електричної енергії із РФ та Білорусі”, що само по собі абсурдно, бо Бурштинська ТЕС знаходиться у Бурштинському енергоострові, куди е/е із РФ та Білорусі не може потрапити навіть теоретично. Подібна ситуація і на Добротвірській ТЕС (Львівська область). Там також “вимушений простій”, хоча як і раніше працює 2 блоки на експорт у Польщу”, — заявив голова комітету.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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