Экспорт нефти из Венесуэлы в 2019 году сократился на треть на фоне санкций

Обновлено: Январь 08, 2020. Тэги: , , ,

Экспорт нефти из Венесуэлы в 2019 году сократился на треть на фоне санкций

Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне введенных против страны санкций сократился в 2019 году на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на агентство Рейтер.

По информации агентства, нехватка персонала и инвестиционного капитала привела к тому, что добыча нефти упала до самого низкого уровня за почти 75 лет. Отмечается, что введенные США санкции также привели к сокращению рынка сбыта венесуэльской нефти.

Агентство утверждает, что сокращение экспорта было бы еще более значительным, если бы некоторые из крупнейших клиентов PDVSA не покупали нефть через посредников и не перевозили груз через несколько точек, чтобы скрыть страну происхождения нефти.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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