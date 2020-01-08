Киянам зменшать суму в січневих платіжках за тепло

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» проведе перерахунок нарахувань за теплопостачання за грудень у бік зменшення, який буде відображений у платіжці за січень.У повідомленні компанії говориться, що на виконання вимог постанови уряду від 24.12.2019 року «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного газу», «Київтеплоенерго» зробить перерахунок.

«КП «Київтеплоенерго» буде здійснено коригування нарахувань (у бік зменшення) за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів у зв’язку з зміною ціни природного газу, починаючи з грудня 2019 року», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідний перерахунок буде відображений у січневих платіжках за отримані в грудні 2019 року послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води та теплову енергію.