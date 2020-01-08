РАЕС ввела в експлуатацію комплекс із переробки радіоактивних відходів

На Рівненській атомній електростанції (РАЕС) ввели в експлуатацію комплекс із переробки радіоактивних відходів (КПРАВ).

Про це повідомляє пресцентр ДП «НАЕК «Енергоатом».

«27 грудня 2019 року завершено введення в експлуатацію комплексу з переробки радіоактивних відходів (КПРАВ) Рівненської АЕС. Це означає, що відтепер КПРАВ є повноправним об’єктом технологічного комплексу РАЕС», — йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначають, що безпечне функціонування обладнання та систем КПРАВ під час виконання регламентного технологічного процесу переробки радіоактивних відходів (РАВ) підтверджено і визнано, що комплекс з переробки радіоактивних відходів Рівненської АЕС та діяльність з переробки РАВ відповідають вимогам ядерної та радіаційної безпеки.

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