«Северный поток — 2″ встал, но газ по его продолжению Eugal пошел

Обновлено: Январь 08, 2020. Тэги: , ,

«Северный поток — 2″ встал, но газ по его продолжению Eugal пошел

«Газпром» для поддержания в рабочем состоянии нового трубопровода на территории Германии перебрасывает в него газ из действующего «Северного потока», но деньги все равно теряет.

Строительство «Северного потока — 2″ приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal — его продолжения на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 года газ официально уже пошел. Об этом в ответ на запрос DW сообщил 6 января пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер (George Wüstner), пояснив: «Газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel».

Таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего «Северного потока». Но это не спасает «Газпром» от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично.

Джордж Вюстнер подтвердил DW, что мощности Eugal забронированы на длительный срок, однако «из соображений защиты данных» отказался сообщать, кем именно. Но в том, что это «Газпром», никто и не сомневается: задача двух ниток Eugal (вторая по плану будет построена к концу 2020 года) — служить продолжением двух труб «Северного потока — 2″. Точно так же Opal и Nel являются продолжением на территории Германии действующих с 2012 года двух ниток первого «Северного потока».

Дело, однако, в том, что мощность газопровода Nel, соединяющего приемный терминал «Северного потока» в Любмине под Грайфсвальдом с подземным газохранилищем Rehden, составляет 20 миллиардов кубометров газа в год. А мощность первой нитки Eugal — 30,9 миллиарда кубометров. Так что даже если Nel, у которого вообще-то другие задачи, будет целиком задействован для заполнения нового газопровода, полностью загрузить его не удастся.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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