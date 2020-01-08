У 2019 році АЕС України виконали планове завдання з виробництва електроенергії на 102%

Обновлено: Январь 08, 2020. Тэги: , ,

У 2019 році АЕС України виконали планове завдання з виробництва електроенергії на 102%

За підсумками 2019 року НАЕК «Енергоатом» виробив 83 млрд 228 млн кВт-год електричної енергії, що за оперативними даними склало 101,8% від планового завдання, встановленого для Компанії Урядом.

У 2019 році усі українські АЕС перевиконали планові завдання з виробництва електроенергії: Запорізька АЕС – 102%; Рівненська АЕС – 102%; Южно-Українська АЕС – 100,6%; Хмельницька АЕС – 102,6%.

Протягом минулого року найкращий показник коефіцієнту використання встановленої потужності (КВВП) продемонструвала Рівненська АЕС.

Загалом у порівнянні із 2018 роком КВВП Рівненської АЕС зріс на 6,3% та склав 77%, а у грудні 2019 року – 99,9%. Збільшила КВВП у 2019 році і Запорізька АЕС – з 68,3% до 73,1%.

У свою чергу Южно-Українська АЕС виконала всі заходи із продовження ресурсу третього енергоблоку, отримала достроково ліцензію Держатомрегулювання – майже за 2 місяці до завершення терміну експлуатації енергоблоку №3, а також відпрацювала грудень 2019 року із КВВП 100,1%.

Позитивні показники продемонстрував Енергоатом і за кількістю порушень. У 2019 році у роботі українських атомних електростанцій було зареєстровано 13 порушень, що майже вдвічі нижче ніж у 2018 році – 22 порушення. При цьому вказані порушення призвели лише до 5 позапланових зупинень енергоблоків (у 2018 році цей показник становив 13). А недовиробництво електроенергії через порушення зменшилося в 3,5 рази – 517 млн кВт-г проти 1,9 млрд кВт-г у 2018 році.

Цей обсяг менше, ніж диспетчерські та балансові обмеження, встановлені оператором ринку НЕК «Укренерго» для Енергоатома.  Довідка. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і 2 – ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт та 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт. «Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в минулі роки в осінньо-зимові періоди цей показник сягав 70%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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