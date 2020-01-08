В Україні за три тижні було закрито 439 нелегальних АЗС

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні за три тижні було закрито 439 нелегальних автозаправних станцій.

Про це він написав у Facebook.

«Загалом за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних і контролюючих органів вже перевірено 787 АЗС, серед них 439 нелегальних АЗС припинили діяльність, 111 — демонтовано і заарештовано 275,4 тонни пального», — написав Гончарук.

Прем’єр зазначив, що до роботи залучено керівництво всіх обласних державних адміністрацій в країні.

«Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни», — зазначив Гончарук.

«Термінал» писав, в Україні вже демонтовано 46 незаконних АЗС та вилучено 1,3 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних проваджень. Про це повідомила пресслужба уряду. «В Україні існує проблема нелегальних автозаправних станцій. Нещодавно дав доручення Державній фіскальній службі разом із правоохоронними та іншими органами контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему. Станом на сьогодні вже закрили 46 таких АЗС. І робота в цьому напрямку активно триває. Всі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.