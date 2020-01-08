В Україні за три тижні було закрито 439 нелегальних АЗС

Обновлено: Январь 08, 2020. Тэги: , ,

В Україні за три тижні було закрито 439 нелегальних АЗС
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні за три тижні було закрито 439 нелегальних автозаправних станцій.

Про це він написав у Facebook.

«Загалом за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних і контролюючих органів вже перевірено 787 АЗС, серед них 439 нелегальних АЗС припинили діяльність, 111 — демонтовано і заарештовано 275,4 тонни пального», — написав Гончарук.

Прем’єр зазначив, що до роботи залучено керівництво всіх обласних державних адміністрацій в країні.

«Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни», — зазначив Гончарук.

«Термінал» писав, в Україні вже демонтовано 46 незаконних АЗС та вилучено 1,3 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних проваджень. Про це повідомила пресслужба уряду. «В Україні існує проблема нелегальних автозаправних станцій. Нещодавно дав доручення Державній фіскальній службі разом із правоохоронними та іншими органами контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему. Станом на сьогодні вже закрили 46 таких АЗС. І робота в цьому напрямку активно триває. Всі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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