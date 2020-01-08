Венесуэльская PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями

Обновлено: Январь 08, 2020. Тэги: , ,

Венесуэльская PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA предоставляет партнерам по совместному предприятию нефтяные месторождения для эксплуатации из-за нехватки собственных средств и персонала.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и источники в отрасли, пишет Прайм.

Как рассказал агентству экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес, PDVSA уже фактически передала контроль над производством партнерам по совместному предприятию.

«PDVSA больше не производит. Она подписывает контракты на производство с другими в рамках фактической приватизации», — заявил он.

По словам экс-министра, «Роснефть» и китайская CNPC входят в число компаний, которые помогают поддерживать PDVSA путем эксплуатации совместных месторождений или инвестиций в госкомпанию через покупки более крупных пакетов акций.

Источники из руководства компании, ее деловых партнеров и профсоюзов также заявили агентству, что партнеры без права голоса в 2019 году постепенно стали играть все более важную роль, в том числе в сферах закупок, торговли, финансирования и доставки.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Позже Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

Читайте в «Терминале», экспорт нефти из Венесуэлы на фоне введенных против страны санкций сократился в 2019 году на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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