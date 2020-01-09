2020-01-09: Днепропетровская область лидирует в повышении цен на ДТ

9 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Днепропетровской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Днепропетровская область заняла 17-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (26,4 грн/л), Волынской (26,48грн/л) и Киевской (26,53 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на ДТ в Днепропетровской области за день составило 0,13 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 26,88 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,13 грн выше минимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 8 января и составляла 26,75 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

PRIME (23.5)

ВостокГаз (23.97)

БРСМ-Нафта (24.33)

UPG (24.4)

Маркет (24.95)

SUN OIL (24.99)

Speedway (25.49)

SKY (25.5)

Автотранс (26.18)

AMIC (26.67)

Розничные цены на ДТ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 23,5 грн/л. до максимальных 29,99 грн/л.