2020-01-09: Мировые цены на нефть колеблются

Обновлено: Январь 09, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-09: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром выросли в цене до 65,84 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,61%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,03 доллара за баррель, прибавив 0,70%.

В свою очередь «Investing.com» пишет, цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются после резкого падения днем ранее — более чем на 4%, сообщает MarketWatch.

В результате этого снижения, которое стало максимальным за полтора месяца, котировки вернулись к уровням середины декабря.

Инвесторы оценивают угрозу дальнейшего усиления напряженности между США и Ираном, которая пока не оказала какого-либо влияния на добычу и экспорт на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана. «США немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима», — сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса. Он не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Трамп отметил, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг рухнула на 5% — до 476,4 юаня за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск подорожали на $0,47 (0,72%) — до $65,91 за баррель. В среду их цена рухнула на $2,83 (на 4,15%), составив на закрытие $65,44 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,52 (0,87%) — до $60,13 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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