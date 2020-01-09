2020-01-09: В мелком опте отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

09 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.22% (5 коп/л) до 21.31 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.35% (8 коп/л) до 22.18 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.53% (11 коп/л) до 21.70 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.31 0.22 4.16 3.27 Бензин А-95 евро 22.18 0.35 4.36 3.03 Дизельное топливо евро 21.70 0.53 4.76 5.10

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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