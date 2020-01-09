Цена электроэнергии на РСВ выросла на 40% за неделю

Средневзвешеннные цены электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в объединенной энергосистеме страны выросли на 39,5% за первую неделю января относительно аналогичного периода прошлого месяца – до 1294.84 грн/МВт*ч.

Об этом свидетельствуют данные «Оператора рынка».

Максимальная средневзвешенная цена за неделю в ОЭС составила 1640,45 грн за 1 МВт*ч с поставками 2 января. За день до этого, 1 января, она составляла 971,92 грн/МВт*ч. В тоже время средневзвешенные цены на РСВ в Бурштынском энергоострове снизились на 14,3% — до 1459,39 грн/МВт*ч. Максимальная цена зафиксирована в БуОс 5 января – 1721,13 грн/МВт*ч.

Ниже всего цена опускалась 1 января, до 1077,98 грн/МВт*ч – это исторический минимум для РСВ Бурштынского острова.

Средневзвешенные цены на электроэнергию «на сутки вперед» снижались три месяца подряд. В «Укрэнерго» это объясняли профицитом выработки электроэнергии АЭС и импортом из России и Беларуси.