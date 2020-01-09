Через запуск «Турецького потоку» транзит газу через Україну знизиться на 15 млрд кубометрів — Макогон

В результаті запуску газпроводу «Турецький потік» з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубічних метрів.

Про це повідомив на сторінці в Facebook виконавчий директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

Транзит газу через Україну в балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови.

«На жаль, ми не змогли його (Турецький потік) зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну «, написав Макогон.

Як повідомив топ-менеджер «Оператор ГТС України», на базі Трансбалканського газопроводу Україна домоглася створення нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн м3 на добу

«Ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн м3 на добу. Розраховуємо на тестові поставки вже в січні «, резюмував Макогон.

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