Chevron покупает австралийскую Puma Energy за $425 млн

Chevron Australia Downstream Pty Ltd (100%-я структура Chevron Corporation) подписала соглашение с Puma Energy Asia Pacific B. V. О приобретении Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd. Сумма сделки составила $425 млн.

Об этом пишет АНГИ.

Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd и ее дочерние компании владеют сетью станций технического обслуживания в Австралии, коммерческим и промышленным топливным бизнесом, терминалами по импорту на морском побережье и складами топлива.

«Это приобретение обеспечит Chevron стабильный рынок сбыта продукции наших совместных нефтеперерабатывающих предприятий в Азии и создаст основу для устойчивого роста прибыли», — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента Chevron по вопросам переработки и химической промышленности Марка Нельсона.

Ожидается, что сделка по приобретению Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd завершится в середине 2020 года при условии одобрения регуляторами.

Puma Energy представлена в 47 странах на шести континентах, имеет около 3000 торговых точек, присутствует в более чем 80 аэропортах и располагает сетью из 100 складских терминалов. Региональные офисы компании расположены в Йоханнесбурге (Южная Африка), Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), Таллине (Эстония) и Сингапуре.