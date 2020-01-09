«Гарантированный покупатель» рассчитался на 73% за ноябрь перед производителями электроэнергии из ВИЭ

ГП «Гарантированный покупатель» по состоянию на 8 января 2020г выплатил производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии 1,6 млрд грн, что составляет 73% от общей суммы, которую нужно заплатить.



Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Всего за товарную продукцию ноября предприятие уплатило 1,6 млрд грн. Таким образом, общий уровень оплаты за ноябрь пока на уровне 73% », — говорится в сообщении.

«Гарантированный покупатель» не смог оплатить полную стоимость электроэнергии из ВИЭ из-за задолженности со стороны НЭК «Укрэнерго».

«Сейчас долг НЭК« Укрэнерго» перед «Гарантированным покупателем» за ноябрь составляет 849 млн грн. Кроме того, оператор системы передачи не рассчитался с «Гарантированным покупателем» за декабрь», — сообщили в пресс-службе.

Провести выплаты за ноябрь позволили средства, полученные от продажи электроэнергии на рынке «на сутки вперед».

«Терминал» писал, Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» («ГарПо») в полном объеме рассчиталось с альтернативной генерацией за произведенную в октябре электроэнергию, выплатив суммарно 2,23 млрд грн.