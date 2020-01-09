«Гарантированный покупатель» рассчитался на 73% за ноябрь перед производителями электроэнергии из ВИЭ

Обновлено: Январь 09, 2020. Тэги: , ,

«Гарантированный покупатель» рассчитался на 73% за ноябрь перед производителями электроэнергии из ВИЭ

ГП «Гарантированный покупатель» по состоянию на 8 января 2020г выплатил производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии 1,6 млрд грн, что составляет 73% от общей суммы, которую нужно заплатить.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Всего за товарную продукцию ноября предприятие уплатило 1,6 млрд грн. Таким образом, общий уровень оплаты за ноябрь пока на уровне 73% », — говорится в сообщении.

«Гарантированный покупатель» не смог оплатить полную стоимость электроэнергии из ВИЭ из-за задолженности со стороны НЭК «Укрэнерго».

«Сейчас долг НЭК« Укрэнерго» перед «Гарантированным покупателем» за ноябрь составляет 849 млн грн. Кроме того, оператор системы передачи не рассчитался с «Гарантированным покупателем» за декабрь», — сообщили в пресс-службе.

Провести выплаты за ноябрь позволили средства, полученные от продажи электроэнергии на рынке «на сутки вперед».

«Терминал» писал, Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» («ГарПо») в полном объеме рассчиталось с альтернативной генерацией за произведенную в октябре электроэнергию, выплатив суммарно 2,23 млрд грн.

Автор:

(Всего статей: 7523)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: