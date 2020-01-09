Газпром із 1 січня оплачує транзит, навіть якщо не качатиме газ — Вітренко

Обновлено: Январь 09, 2020. Тэги: , , ,

Газпром із 1 січня оплачує транзит, навіть якщо не качатиме газ — Вітренко

Російський Газпром з 1 січня оплачує зарезервовані обсяги транзиту, навіть якщо прокачує менше обсягів.

Про це на брифінгу поінформував виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, повідомив кореспондент Укрінформу.

«На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали. І Газпром, і Нафтогаз, і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту з 1 січня. І це стало приємним сюрпризом. Не були готові повністю завантажувати систему. Але попри те, що обсяги були дуже незначними, Газпром буде платити за всі обсяги, які були зарезервовані», — сказав Вітренко.

Він зазначив, що це є перевагою підходу «качай або плати», який з’явився у новому контракті: незалежно від того, чи качає Газпром газ, він все одно оплачує зарезервовані потужності.
«Газпром був «супероператором» української ГТС. Але з підписанням цих угод Україна тепер повністю контролює свою газотранспортну систему», — зазначив Вітренко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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